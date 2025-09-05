Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagnachmittag gesucht

So bewegt sich Arm

Die Aktie von Arm zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 138,83 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 138,83 USD. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,01 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,71 USD. Zuletzt wechselten 108.900 Arm-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 24,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 42,38 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

