DAX23.746 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.372 -0,1%Nas21.825 +0,6%Bitcoin95.532 +0,7%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.631 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich Arm

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagnachmittag gesucht

08.09.25 16:10 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von Arm zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 138,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
117,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 138,83 USD. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,01 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,71 USD. Zuletzt wechselten 108.900 Arm-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 24,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 42,38 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung