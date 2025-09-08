Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 139,70 USD.

Das Papier von Arm konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 139,70 USD. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 140,95 USD aus. Bei 139,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.464 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 30,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 42,73 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

