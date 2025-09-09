Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochabend im Bullenmodus

Arm im Fokus

Die Aktie von Arm zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,7 Prozent auf 152,98 USD.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 8,7 Prozent im Plus bei 152,98 USD. Bei 154,25 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 143,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.785.170 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 182,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,71 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Arm mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,14 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

