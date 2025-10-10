Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 168,70 USD.

Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 168,70 USD abwärts. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 167,50 USD ab. Mit einem Wert von 171,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 345.533 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 8,41 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 939,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

