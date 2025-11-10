Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm macht am Nachmittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 156,92 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Arm legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 156,92 USD. Kurzfristig markierte die Arm-Aktie bei 159,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ 205.323 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 183,16 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 16,72 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 49,02 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 05.11.2025 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 844,00 Mio. USD umgesetzt.
Arm wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
Arm-Aktie fällt nach Gewinnanstieg dennoch - Umsatz übertrifft Erwartungen
Aktien im Blick: SoftBank prüfte 2025 nach Arm auch Marvell-Übernahme - größte Halbleiter-Transaktion möglich
SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit
Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Arm Holdings
Analysen zu Arm Holdings
Keine Analysen gefunden.