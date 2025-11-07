DAX23.586 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.716 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,60 +0,1%Gold3.987 +0,3%
Notierung im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagnachmittag leichter

07.11.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 152,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
129,00 EUR -6,00 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 152,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 149,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 154,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 209.841 Arm-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 183,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 90,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 844,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Arm am 04.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

