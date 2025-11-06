Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Arm. Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere um 20:08 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 167,01 USD. Bei 167,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.173.595 Arm-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,16 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 14,19 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 939,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien