Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 163,45 USD zu.

Das Papier von Arm konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 163,45 USD. Die Arm-Aktie legte bis auf 167,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,00 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 507.283 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,16 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 12,06 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,06 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 939,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

