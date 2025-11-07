DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.938 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,63 +0,1%Gold3.998 +0,5%
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren fliehen am Freitagabend aus Arm

07.11.25 20:23 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren fliehen am Freitagabend aus Arm

Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 149,20 USD.

Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 5,7 Prozent auf 149,20 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Arm-Aktie ging bis auf 146,30 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 154,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 749.165 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 183,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 22,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 46,38 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 844,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Arm die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

