Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gibt am Freitagabend nach

Arm im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 150,24 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 150,24 USD ab. Bei 149,02 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,24 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 538.768 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 21,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 46,75 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 939,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg