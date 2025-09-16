Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochabend nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 153,93 USD.

Mit einem Wert von 153,93 USD bewegte sich die Arm-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Arm-Aktie bisher bei 154,60 USD. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,29 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,00 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391.287 Stück gehandelt.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 182,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 18,81 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 92,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 939,00 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

