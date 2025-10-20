DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.002 +1,4%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,98 -0,6%Gold4.359 +2,6%
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gewinnt am Montagabend

20.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 171,59 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 171,59 USD zu. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 173,04 USD. Bei 167,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 490.571 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,58 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

