Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 171,65 USD zu.

Das Papier von Arm legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 171,65 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 171,77 USD. Mit einem Wert von 167,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 152.716 Arm-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 6,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 53,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 939,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

