Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend gefragt

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 173,83 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 173,83 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Arm-Aktie bei 173,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 520.400 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 53,98 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

