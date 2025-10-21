Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Arm

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 169,52 USD ab.

Die Arm-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 169,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 167,60 USD. Mit einem Wert von 170,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 134.341 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

