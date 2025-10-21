DAX24.303 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.972 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1601 -0,4%Öl60,63 -0,5%Gold4.121 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursentwicklung im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Arm

21.10.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Arm

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 169,52 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
148,00 EUR 3,80 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Arm-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 169,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 167,60 USD. Mit einem Wert von 170,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 134.341 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung