Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Abend um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 132,41 USD an der Tafel.

Im NASDAQ-Handel kam die Arm-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 132,41 USD. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 125,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 910.484 Arm-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 183,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,58 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Arm veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 844,00 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Arm-Aktie.

