Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 131,26 USD abwärts.

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 131,26 USD ab. Die Arm-Aktie sank bis auf 129,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 268.733 Arm-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,16 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 39,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Arm veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 844,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

