Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 141,28 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 141,28 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 143,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 142,28 USD. Bisher wurden heute 199.065 Arm-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 183,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Arm gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,10 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 844,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

