Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend tiefer

20.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 133,49 USD ab.

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,6 Prozent auf 133,49 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 133,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 673.593 Arm-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 183,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 40,07 Prozent wieder erreichen.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,10 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 844,00 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Am 10.02.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

