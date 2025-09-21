DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.398 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit Kursplus

22.09.25 20:25 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Arm zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 145,00 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 145,00 USD. Bei 145,50 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 764.731 Arm-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 20,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Arm-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

