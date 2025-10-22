DAX24.148 -0,8%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.730 -1,0%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.039 -2,1%
Fokus auf Aktienkurs

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Nachmittag freundlich

22.10.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Arm gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 169,75 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 169,75 USD. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.949 Arm-Aktien.

Bei 182,88 USD markierte der Titel am 23.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

