Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 161,63 USD.

Die Arm-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 161,63 USD. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 160,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 168,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 782.845 Arm-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 182,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 939,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

