Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Arm zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Arm konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 166,23 USD. Bei 169,20 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 382.545 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

