DAX24.240 +0,1%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,65 +1,1%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Notierung im Blick

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagnachmittag gesucht

24.10.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 171,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
148,20 EUR 3,40 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 171,60 USD. Bei 172,88 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 152.980 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 6,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 53,38 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung