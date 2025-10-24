Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 171,60 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 171,60 USD. Bei 172,88 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 152.980 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 6,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 53,38 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

