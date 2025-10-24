Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm präsentiert sich am Freitagabend stärker

So bewegt sich Arm

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Arm. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 171,52 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 171,52 USD. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 174,37 USD zu. Bei 170,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 533.833 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 6,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 114,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien