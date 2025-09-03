Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 166,56 USD abwärts.

Die Atlassian-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 166,56 USD abwärts. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 165,71 USD. Bei 170,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 78.216 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. Gewinne von 95,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,43 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,27 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

