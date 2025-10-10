Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend leichter

Atlassian im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 145,04 USD.

Die Atlassian-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 145,04 USD abwärts. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,65 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 390.980 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 325,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 124,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Atlassian-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

