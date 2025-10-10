DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Atlassian im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend leichter

10.10.25 20:25 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 145,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
127,00 EUR -1,64 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 145,04 USD abwärts. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,65 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 390.980 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 325,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 124,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Atlassian-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung