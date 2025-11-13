Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 152,47 USD nach.

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 152,47 USD. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 151,66 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 254.407 Stück.

Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. Mit einem Zuwachs von 113,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (144,37 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,31 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,43 Mrd. USD im Vergleich zu 1,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

