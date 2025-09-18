Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 169,02 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 169,02 USD. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 168,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 171,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 390.399 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 48,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2024 (155,37 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2026 4,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

