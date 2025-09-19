Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 167,79 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 167,79 USD ab. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 166,31 USD. Bei 167,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.170 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 48,52 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,37 USD am 02.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,26 USD im Jahr 2026 aus.

