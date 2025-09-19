Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian präsentiert sich am Montagabend fester

DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.398 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Atlassian im Blick

22.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Atlassian zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 171,73 USD zu.

Um 20:06 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 171,73 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 172,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 179.069 Atlassian-Aktien.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 89,80 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 07.08.2025. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,26 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

