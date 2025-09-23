Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian verliert am Abend
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 164,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Atlassian befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 164,63 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 163,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,15 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.654 Stück gehandelt.
Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Mit einem Zuwachs von 97,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 155,37 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen
Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Keine Analysen gefunden.