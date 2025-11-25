Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Atlassian am Dienstagabend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 149,07 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 149,07 USD. In der Spitze legte die Atlassian-Aktie bis auf 150,89 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 146,46 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 292.404 Aktien.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 118,65 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,70 USD ab. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 6,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 30.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,61 Prozent gesteigert.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

