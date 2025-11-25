Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

DAX23.461 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.813 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1570 +0,4%Öl61,81 -2,5%Gold4.139 ±0,0%
So entwickelt sich Atlassian

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Zuletzt wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 147,93 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 147,93 USD zu. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,09 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,46 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.671 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 139,70 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 5,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

