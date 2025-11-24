Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend freundlich

Atlassian im Fokus

Die Aktie von Atlassian zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Atlassian legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 146,71 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 20:07 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,24 USD zu. Bei 146,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 364.268 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 54,99 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,70 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 4,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 30.10.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,43 Mrd. USD im Vergleich zu 1,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,85 USD je Aktie aus.

