Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 145,45 USD abwärts.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 145,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 145,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,75 USD. Bisher wurden heute 77.736 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 4,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Atlassian ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atlassian ein Ergebnis je Aktie von -0,48 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 4,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

