Aufschläge in New York: Dow Jones legt am Mittag zu

Dow Jones-Performance im Blick

Für den Dow Jones geht es heute aufwärts.

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,40 Prozent auf 44.893,86 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,167 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,237 Prozent stärker bei 44.819,55 Punkten in den Handel, nach 44.713,52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44.900,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 44.548,69 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.573,73 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 30.10.2024, einen Wert von 42.141,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38.467,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,90 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 44.976,35 Punkte. Bei 41.844,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 13,43 Prozent auf 259,33 USD), Cisco (+ 2,52 Prozent auf 61,05 USD), Boeing (+ 2,45 Prozent auf 177,91 USD), Visa (+ 2,20 Prozent auf 343,26 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,00 Prozent auf 367,62 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Microsoft (-6,02 Prozent auf 415,68 USD), Caterpillar (-4,67 Prozent auf 374,85 USD), NVIDIA (-3,44 Prozent auf 119,44 USD), Salesforce (-2,61 Prozent auf 344,76 USD) und Verizon (-1,54 Prozent auf 39,66 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27.823.019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,454 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net