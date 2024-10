Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus

NASDAQ-Handel im Blick

In New York standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 20.383,65 Punkten aus dem Dienstagshandel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,513 Prozent tiefer bei 20.256,97 Punkten, nach 20.361,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20.218,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.437,93 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.791,49 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2024, einen Stand von 19.822,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 14.560,88 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23,21 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 4,57 Prozent auf 329,82 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,92 Prozent auf 128,51 USD), Comcast (+ 2,50 Prozent auf 41,55 USD), QUALCOMM (+ 2,47 Prozent auf 173,18 USD) und Lucid (+ 2,35 Prozent auf 2,61 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Paccar (-4,40 Prozent auf 104,79 USD), Super Micro Computer (-3,83 Prozent auf 45,97 USD), Constellation Energy (-2,82 Prozent auf 266,00 USD), Align Technology (-2,66 Prozent auf 210,81 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,41 Prozent auf 154,09 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.071.194 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,50 Prozent, die höchste im Index.

