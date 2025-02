Aufschläge in Paris: CAC 40 klettert zum Start

Index im Blick

Der CAC 40 bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,40 Prozent auf 8.142,80 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,520 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 8.140,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8.110,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.148,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.140,78 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,472 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 20.01.2025, bei 7.733,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7.198,45 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.02.2024, lag der CAC 40 noch bei 7.795,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 10,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.225,13 Punkten. Bei 7.270,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 45.062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 351,967 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

