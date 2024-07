Aufschläge in Zürich: SMI mittags im Aufwind

SIX-Handel im Blick

Mit dem SMI geht es am Montag aufwärts.

Am Montag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,56 Prozent auf 12.060,45 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,381 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0,943 Prozent höher bei 12.106,94 Punkten, nach 11.993,83 Punkten am Vortag.

Bei 12.107,30 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12.022,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Wert von 12.000,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 11.730,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, lag der SMI bei 11.280,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12.295,18 Punkten. Bei 11.064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 2,04 Prozent auf 26,99 CHF), Holcim (+ 1,26 Prozent auf 80,62 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 112,50 CHF), Swiss Life (+ 0,85 Prozent auf 666,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,81 Prozent auf 483,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sika (-0,58 Prozent auf 255,70 CHF), Geberit (-0,26 Prozent auf 529,40 CHF), Logitech (-0,16 Prozent auf 86,78 CHF), Novartis (+ 0,15 Prozent auf 96,31 CHF) und Lonza (+ 0,22 Prozent auf 491,50 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 939.986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 243,618 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

