Ausblick: B&G Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
B&G Foods präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,111 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll B&G Foods in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 436,5 Millionen USD im Vergleich zu 461,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,498 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
