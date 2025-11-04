DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.750 -1,9%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.969 -0,8%
Ausblick: B&G Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
B&G Foods Inc
3,42 EUR -0,03 EUR -0,87%
B&G Foods präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,111 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll B&G Foods in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 436,5 Millionen USD im Vergleich zu 461,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,498 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu B&G Foods Inc

DatumRatingAnalyst
11.01.2019B&G Foods Market PerformBMO Capital Markets
04.08.2017B&G Foods Market PerformBMO Capital Markets
23.09.2016B&G Foods OutperformRBC Capital Markets
13.05.2016B&G Foods NeutralD.A. Davidson & Co.
29.04.2016B&G Foods OutperformRBC Capital Markets
