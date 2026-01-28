Ausblick: Lifco Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lifco Registered lädt am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,13 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Lifco Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,01 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,99 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,27 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 28,19 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 26,14 Milliarden SEK in den Büchern standen.

