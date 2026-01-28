DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,35 -2,5%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,29 +0,8%Gold5.583 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Lifco Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

29.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lifco Ab Registered Shs
29,76 EUR 0,14 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Lifco Registered lädt am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,13 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Lifco Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,01 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,99 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,27 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 28,19 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 26,14 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lifco Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lifco Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lifco Ab Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung