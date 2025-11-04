DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.750 -1,9%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.968 -0,8%
Ausblick: Sampo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

04.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sampo Plc Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1-2 Sh
19,00 EUR -0,20 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen

Sampo stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,320 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sampo 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,65 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 14,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,970 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,61 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

