DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,35 -2,5%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,29 +0,8%Gold5.583 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

29.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SoFi Technologies
20,67 EUR -0,60 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SoFi Technologies wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,115 USD. Das entspräche einer Verringerung von 60,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll SoFi Technologies 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 977,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SoFi Technologies 1,01 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,366 USD im Vergleich zu 0,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: SoFi Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoFi Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoFi Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SoFi Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung