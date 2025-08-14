DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.113 +1,7%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,52 -0,4%Gold3.390 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen! Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen!
Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Ausblick: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

28.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Registered Shs Unitary
3,26 EUR 0,25 EUR 8,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls wird am 29.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,289 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,19 Milliarden HKD gegenüber 7,76 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 HKD, gegenüber 0,910 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 34,67 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 30,12 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zhejiang Sanhua Intelligent Controls

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zhejiang Sanhua Intelligent Controls

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Registered Shs Unitary

DatumMeistgelesen
Wer­bung