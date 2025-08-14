Ausblick: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls wird am 29.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,289 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,19 Milliarden HKD gegenüber 7,76 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 HKD, gegenüber 0,910 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 34,67 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 30,12 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net