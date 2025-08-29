Zhejiang Sanhua Intelligent Controls: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls lud am 28.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Auf der Umsatzseite standen 9,22 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,76 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net