Baiducom Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Baiducom am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Baiducom. Zuletzt fiel die Baiducom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 136,29 USD ab.

Die Baiducom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 136,29 USD nach. Der Kurs der Baiducom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,46 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Baiducom-Aktien beläuft sich auf 636.747 Stück.

Bei 138,00 USD markierte der Titel am 17.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,25 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 74,71 USD ab. Derzeit notiert die Baiducom-Aktie damit 82,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.08.2025 äußerte sich Baiducom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,52 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Baiducom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 25.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Baiducom ein EPS in Höhe von 54,77 CNY in den Büchern stehen haben wird.

