Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 1,78 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 1,78 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,75 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,75 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 254.754 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 2,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,49 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Ballard Power am 11.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD einfahren.

