Kursentwicklung im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

23.10.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 3,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,78 EUR -0,02 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 3,25 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,21 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 126.030 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,478 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten-Upgrade löst Aktienanstieg bei Plug Power aus - Ballard Power und NEL ziehen mit

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
