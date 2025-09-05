DAX23.741 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.358 -0,1%Nas21.828 +0,6%Bitcoin95.532 +0,7%Euro1,1743 +0,2%Öl66,03 +0,6%Gold3.630 +1,2%
So entwickelt sich Ballard Power

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

08.09.25 16:10 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 1,95 USD ab.

Ballard Power Inc.
1,69 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,95 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,94 USD. Bei 2,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 125.971 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,22 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 48,07 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,69 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

